Прямой эфир

Эксперт объяснил планы поднять акцизы на вино вместо водки

0
Фото: ТАСС/dpa/Monika Skolimowska
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков а­лкоголя В­адим Дробиз объяснил, почему в России планируют увеличить акцизы на вино с 2020 года, а не на водку.

По словам эксперта, водка и вино не конкурируют между собой. Водку в 90% случаев пьют мужчины и только в 10% женщины.

«С вином всё наоборот: 90% на 10% в пользу женщин. Даже если акцизы на винодельческую продукцию действительно поднимут с 18 до 31 рубля за литр, то женщины будут отказываться от вина, по нашим прогнозам, не в пользу водки, а скорее в пользу пива или пивных напитков», — цитирует Дробиза сайт aif.ru.

10 июля правительство внесло в Госдуму законопроект, предлагающий увеличить акцизы на вино с 2020 года и установить налоговые ставки на подакцизные товары с 2022 года.

Правительство считает, что такие меры должны ежегодно пополнять бюджет на 22 млрд рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Володин сравнил грузинское вино с российским
Правительство внесло в Госдуму проект об увеличении акцизов на вино

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017