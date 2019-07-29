Эксперт объяснил планы поднять акцизы на вино вместо водки

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков а­лкоголя В­адим Дробиз объяснил, почему в России планируют увеличить акцизы на вино с 2020 года, а не на водку.

По словам эксперта, водка и вино не конкурируют между собой. Водку в 90% случаев пьют мужчины и только в 10% женщины.

«С вином всё наоборот: 90% на 10% в пользу женщин. Даже если акцизы на винодельческую продукцию действительно поднимут с 18 до 31 рубля за литр, то женщины будут отказываться от вина, по нашим прогнозам, не в пользу водки, а скорее в пользу пива или пивных напитков», — цитирует Дробиза сайт aif.ru.

10 июля правительство внесло в Госдуму законопроект, предлагающий увеличить акцизы на вино с 2020 года и установить налоговые ставки на подакцизные товары с 2022 года.

Правительство считает, что такие меры должны ежегодно пополнять бюджет на 22 млрд рублей.