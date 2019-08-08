Прямой эфир

В Роскачестве назвали лучшие мобильные приложения сотовых операторов

0
Фото: TASS/Zuma/Jaap Arriens
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центр цифровой экспертизы Роскачества определил лучшие мобильные приложения сотовых операторов в российском сегменте Google Play и App Store. В обзор вошли по девять приложений для iOS и Android, позволяющих управлять тарифами и услугами. Наибольшее число баллов среди iOS-приложений набрал «Мой Билайн», а на Android — «Мой Tele2».

Абонент недоволен: Роскомнадзор составил список жалоб на операторов связи
Основные претензии пользователей — навязывание допуслуг и завышение счетов

Популярные мобильные приложения исследовали на функциональность, безопасность, удобство пользования, производительность и надежность, а также информативность и достоверность сведений о приложениях в онлайн-магазинах.

Самыми функциональными приложениями оказались: «Мой МТС» (5,0 — для iOS и Android), «Тинькофф Мобайл» и «Мой Ростелеком» (5,0 — для iOS), говорится в сообщении, поступившем в «Известия».

Самыми удобными в использовании на iOS оказались «СберМобайл» (4,58 из 5) и «Тинькофф Мобайл» (4,51 из 5), а на Android самый высокий балл (4,79 из 5) получили «Тинькофф Мобайл» и «СберМобайл».

Удобство подразумевает под собой простоту и качество навигации, помощь в приложении, демонстрацию статус-бара устройства.

Оценивая производительность и надежность мобильных приложений, в Роскачестве обращали внимание на стабильность и корректность работы, корректность отображения элементов интерфейса, занимаемый объем памяти и устойчивость к внешним прерываниям.

Максимальный балл по производительности на iOS получило приложение «Мой Tele2» (4,82 из 5), на Android первое место делят приложения «Мой Tele2» и «Мобильный оператор для Android» (Yota).

Ранее, в июле, в пресс-службе «Тинькофф» сообщили, что оператор «Тинькофф Мобайл» расширил свое представительство до 60 российских регионов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сотовый оператор «Тинькофф Мобайл» заработал еще в семи регионах России
«Билайн» и «Мегафон» отреагировали на публикации СМИ о росте тарифов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017