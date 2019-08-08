В Роскачестве назвали лучшие мобильные приложения сотовых операторов

Центр цифровой экспертизы Роскачества определил лучшие мобильные приложения сотовых операторов в российском сегменте Google Play и App Store. В обзор вошли по девять приложений для iOS и Android, позволяющих управлять тарифами и услугами. Наибольшее число баллов среди iOS-приложений набрал «Мой Билайн», а на Android — «Мой Tele2».

Популярные мобильные приложения исследовали на функциональность, безопасность, удобство пользования, производительность и надежность, а также информативность и достоверность сведений о приложениях в онлайн-магазинах.

Самыми функциональными приложениями оказались: «Мой МТС» (5,0 — для iOS и Android), «Тинькофф Мобайл» и «Мой Ростелеком» (5,0 — для iOS), говорится в сообщении, поступившем в «Известия».

Самыми удобными в использовании на iOS оказались «СберМобайл» (4,58 из 5) и «Тинькофф Мобайл» (4,51 из 5), а на Android самый высокий балл (4,79 из 5) получили «Тинькофф Мобайл» и «СберМобайл».

Удобство подразумевает под собой простоту и качество навигации, помощь в приложении, демонстрацию статус-бара устройства.

Оценивая производительность и надежность мобильных приложений, в Роскачестве обращали внимание на стабильность и корректность работы, корректность отображения элементов интерфейса, занимаемый объем памяти и устойчивость к внешним прерываниям.

Максимальный балл по производительности на iOS получило приложение «Мой Tele2» (4,82 из 5), на Android первое место делят приложения «Мой Tele2» и «Мобильный оператор для Android» (Yota).

Ранее, в июле, в пресс-службе «Тинькофф» сообщили, что оператор «Тинькофф Мобайл» расширил свое представительство до 60 российских регионов.