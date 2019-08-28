Медики рассказали о пользе красного вина в борьбе с лишним весом

Умеренное употребление красного вина приносит пользу кишечной микрофлоре, снижает уровень холестерина и даже влияет на вес. Это показало новое исследование сотрудников Королевского колледжа Лондона.

Как говорится в материале, опубликованном в издании Gastroenterology 28 августа, в ходе исследования анализу подверглось влияние на кишечник пива, сидра, красного и белого вина. Оказалось, что для здоровья человека полезно только красное вино. Оно снижает уровень опасного холестерина и снижает риск ожирения.

По словам автора научной работы доктора Кэролайн Ле Рой, умеренное потребление красного вина влияет на разнообразие и здоровье кишечной микрофлоры.

Участники проведенного эксперимента имели разный вес, пол, возраст, режим питания и экономический статус, однако польза от умеренного употребления красного вина прослеживалась во всех случаях. Для благоприятного влияния вина на здоровье стоит употреблять 1–2 бокала раз в пару недель, отметили медики.

В августе стало известно, что чрезмерное потребление алкоголя ведет к риску развития онкологических заболеваний. Прежние исследования показывали, что те, кто выпивает 1–2 бокала вина ежедневно, имеют на 35% более низкий риск развития ишиатической болезни сердца. Однако в настоящее время их пересмотрели.