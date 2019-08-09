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Кардиолог развеял миф о пользе красного вина для здоровья сердца

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Фото: Global Look Press/Paul Meima/ZUMAPRESS.com
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Заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов рассказал о том, как сохранить здоровье сердца, а также опроверг целебные свойства вина. Об этом 9 августа сообщает «РИА Новости».

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По словам эксперта, мужчины чаще женщин страдают от заболеваний сердца, поскольку они более подвержены нездоровому образу жизни, стрессам, а также имеют существенные отличия в гормональном фоне. При этом самыми часто встречающимися сердечно-сосудистыми заболеваниями являются ишемическая болезнь сердца и ишемический инсульт.

Доктор отметил, что для поддержания здоровья сердца нужно вести активный образ жизни и придерживаться здорового рациона.

«Большинство из нас уверены: достаточно съесть нужный продукт, выпить нужную таблетку, и всё будет хорошо. Так не бывает. Необходимо изменить образ жизни. Это тоже не гарантия, но риски уменьшает значительно», — подчеркнул врач.

Попов также посоветовал избегать стресса и стараться поддерживать оптимистичный настрой, который помогает решать многие проблемы.

Он также вспомнил о советах ежедневно пить бокал красного вина. По его словам, эффект напитка научно не подтвержден, а исследования, которые проводились на пациентах, не показали особого влияния вина на сердце. Поэтому употреблять его в качестве профилактики, по его мнению, просто бессмысленно.

30 июля стало известно, что ученые предложили лечить расстройства психики с помощью красного вина.

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