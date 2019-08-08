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Врачи рассказали об опасности больших животов у мужчин

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Фото: Depositphotos
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Врачи рассказали, чем опасны для мужчин большие животы. Об этом 7 августа сообщил портал «МедикФорум».

По словам специалистов, так называемый висцеральный жир на животе может серьезно сказываться на работе внутренних органов.

Он вырабатывает ретинол-связывающий белок 4 (RBP4), который способствует развитию диабета. Помимо всего прочего, жировые отложения приводят к коронарной болезни сердца и вызывают опухоли.

Поэтому врачи рекомендовали мужчинам следить за весом и как можно чаще измерять окружность талии, которая у мужчин среднего роста в норме не должна превышать 94 см.

Чтобы избавиться от уже имеющегося жира, медики рекомендовали следить за своим рационом и есть меньше калорийной пищи. На образовании жироотложений также сказываются стресс и плохой сон.

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