Диетолог развеял мифы об овсянке

Диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова 6 августа в своем Instagram рассказала о правилах выбора хорошей овсянки, а также развеяла несколько мифов об этой крупе.

По ее словам, лучше выбирать ту кашу, время варки которой начинается от 15 минут и выше. Это обусловлено тем, что такие хлопья делают из цельного зерна, которое до этого не подвергали обработке. В таком продукте будет содержаться большое количество клетчатки и витаминов группы B.

Помимо этого в составе хлопьев не должны значиться сахар, сироп и другие подсластители. Комиссарова рекомендовала уделить особое внимание количеству клетчатки, ведь чем больше ее в составе, тем полезнее крупа.

Что касается устоявшихся мифов об овсянке, то один из самых главных — это вымывание кальция из организма. По словам специалиста, этот эффект присутствует, однако «потерянный» кальций полностью восполняется столовой ложкой молока.

Комиссарова также не рекомендовала есть овсяную кашу каждый день, потому что для поддержания здоровья желудка рацион должен быть разнообразным. При этом диетолог посоветовала за раз съедать в среднем около 50 грамм крупы.

Ранее в июле ученые назвали простые способы улучшить питание. Среди них — употреблять меньше продуктов из переработанного мяса и заменить сливочное масло на оливковое.