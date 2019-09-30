Неизвестный в Москве выстрелил в пьяного мужчину и забрал у него деньги

В Москве неизвестный ранил пьяного мужчину и ограбил его. Об этом агентству городских новостей «Москва» 30 сентября сообщили в правоохранительных органах города.

Инцидент произошел вечером 29 сентября в Басманном районе столицы возле ресторана McDonald's. Неизвестный выстрелил потерпевшему в ноги, после чего отнял у него 4,5 тыс. рублей и скрылся с места происшествия.

По данным полиции, нападавший стрелял из пневматического оружия. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее 30 сентября сообщалось, что неизвестные избили мужчину в московском ресторане.