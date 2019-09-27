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Четыре человека пострадали при стрельбе в московском общежитии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Стрельба из травматического оружия произошла в московском районе Чертаново, пострадали четыре человека. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел на улице Красного маяка, 26. По данным ТАСС, там расположено общежитие.

«После употребления спиртных напитков гражданин использовал травматическое оружие и нанес ранения четырем своим товарищам», — цитирует сообщение пресс-службы РБК.

Трех пострадавших доставили в больницу, одному человеку госпитализация не понадобилась. Отмечается, что полиция принимает меры по розыску и задержанию стрелявшего.

В июле сообщалось, что житель Московской области обстрелял своих соседей из травматического оружия в ходе ссоры. Инцидент произошел в поселке Мартыновское Ступинского района.

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