Житель Подмосковья обстрелял соседей из травматики

Житель Московской области обстрелял своих соседей из травматического оружия в ходе ссоры. Об этом в воскресенье, 21 июля, заявили в пресс-службе регионального главка МВД.

Инцидент произошел в поселке Мартыновское Ступинского района в ночь на воскресенье. В результате пострадали три человека, один из них был госпитализирован, отмечает «Газета.ру».

По факту произошедшего проводится проверка. Личность злоумышленника установлена.

17 июля мужчина приревновал бывшую возлюбленную к новому молодому человеку и устроил стрельбу из травматического оружия в районе дома по улице Юных Ленинцев на юго-востоке Москвы. В результате парень был госпитализирован, а злоумышленник скрылся с места преступления.