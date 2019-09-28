Прямой эфир

Посетитель устроил стрельбу в московском клубе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посетитель устроил стрельбу в клубе в Москве после конфликта в ночь на субботу, 28 сентября.

По лукам: зачем депутаты хотят разрешить охотиться «по старинке»
В России могут выйти из тени самые элитные из охотников

Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе столичного главка МВД, пострадали два человека. Один был госпитализирован, второй отказался.

Инцидент произошел на 15-й Парковой улице. По предварительным данным, мужчина стрелял в оппонентов из травматического пистолета.

Злоумышленник скрылся с места на автомобиле Volvo серого цвета. Полиция принимает меры к его поиску.

27 сентября четыре человека пострадали при стрельбе из травматического оружия в общежитии в московском районе Чертаново.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Крыму полицейские открыли огонь по машине
Трое жителей Омска пострадали в перестрелке возле кафе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019