Посетитель устроил стрельбу в московском клубе

Посетитель устроил стрельбу в клубе в Москве после конфликта в ночь на субботу, 28 сентября.

Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе столичного главка МВД, пострадали два человека. Один был госпитализирован, второй отказался.

Инцидент произошел на 15-й Парковой улице. По предварительным данным, мужчина стрелял в оппонентов из травматического пистолета.

Злоумышленник скрылся с места на автомобиле Volvo серого цвета. Полиция принимает меры к его поиску.

27 сентября четыре человека пострадали при стрельбе из травматического оружия в общежитии в московском районе Чертаново.