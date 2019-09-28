В Крыму полицейские открыли огонь по машине

В Крыму полицейские применили оружие, чтобы остановить нарушителя. Погоня за злоумышленником была стремительной. Автомобили развивали скорость до 170 км/ч. Требования полицейских — остановиться — водитель игнорировал. После нескольких предупреждений сотрудники полиции открыли огонь. Первый выстрел в воздух, второй по колесам.

Только так удалось остановить автомобиль, которым управлял 45-летний житель Евпатории. Оказалось, что это не первое нарушение. На счету мужчины 22 административных правонарушения. Водителя отправили на медицинское освидетельствование, скорее всего, он был в состоянии наркотического опьянения.