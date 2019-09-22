Трое жителей Омска пострадали в перестрелке возле кафе

Трое жителей Омска получили огнестрельные ранения после конфликта с двумя неизвестными возле местного кафе, сообщает областное управление МВД в воскресенье, 22 сентября.

Инцидент произошел около часа ночи по местному времени (22:00 21 сентября мск). По данным полиции, конфликт со стрельбой возник возле заведения на улице Окружная дорога. В больницу доставили троих омичей 1985, 1987 и 1989 годов рождения.

Проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, отмечает «РИА Новости».

Ранее в сентябре сообщалось, что в Петербурге стреляли в бойца ММА Дацика. В нападении он обвинил бизнесмена.