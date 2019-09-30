Создатель сериала «Тайны следствия» подал иски к Гусинскому

Студия «Панорама», снявшая сериалы «Ментовские войны» и «Тайны следствия», подала серию исков к Владимиру Гусинскому в Арбитражный суд Москвы. Истцы требуют возвращения 98 млн рублей.

Как сообщил юрист «Панорамы» Тимур Асхадуллин, студия — кредитор ответчика. Гусинский продал исключительные права на сериалы «Тайны следствия», «Ментовские войны», «Улицы разбитых фонарей», «Москва. Три вокзала», «Паутина» производства 2014–2019 годов, но, с точки зрения истца, сделки совершены по заниженной цене.

«Панорама» подала иски на каждый объект права об оспаривании сделок. После этого можно будет взыскать стоимость продуктов в счет погашения долга Гусинского, уточнил Асхадуллин.

«Иски предъявлены к швейцарской компании New Century Distribution GmbH, ООО «Домашний экран» и ООО «Кинопроизводственный центр», — цитирует юриста в понедельник, 30 сентября, ТАСС. Соответчики по делу — ФГУП «Телерадиокомпания «Россия» ВГТРК, АО «Телекомпания НТВ» и Минкульт России.

26 сентября арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения иск управляющего обанкротившейся кинокомпании «Русская Фильм Группа», снявшей фильм «Вий». Истец просил взыскать около 217 млн рублей с Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера.