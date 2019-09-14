Дублер Милы Йовович подала в суд на продюсеров «Обители зла»

Дублер известной актрисы Милы Йовович в фильме «Обитель зла» Оливия Джексон подала в суд на продюсеров Джереми Болта и Питера Андерсона за полученные на съемочной площадке травмы, в результате которых она потеряла левую руку. Об этом сообщило издание THR.

В своей жалобе девушка рассказала, что должна была сниматься в сцене боя, однако в последний момент сцену изменили и она должна была выполнить технически сложную и опасную сцену с мотоциклом в неблагоприятных погодных условиях.

Каскадер объяснила, что ей было необходимо ехать прямо по направлению к камере, которая резко должна была подняться при ее приближении. Однако крановщик не успел среагировать вовремя, и Джексон столкнулась с камерой, в результате чего сильно повредила мягкие ткани щеки и получила открытый перелом предплечья.

Кроме того, девушке пришлось ампутировать левую руку выше локтя. Недавно она перенесла новую серию операций по восстановлению плечевого сустава и рассказала о своем состоянии в Instagram.

Джексон отметила, что продюсеры ввели ее в заблуждение, так как заверили, что страховка сможет покрыть любые травмы, которая девушка получит во время съемок, а также связанные с этим убытки. Фактически никаких выплат совершено не было, а адвокат девушки заметила, что если бы она знала обо всем этом, то не согласилась бы на выполнение трюка.

Оливия Джексон рассказала, что теперь не сможет больше работать по профессии из-за халатного отношения продюсеров к безопасности. Сами ответчики пока никак данную информацию не прокомментировали.

В июне 2017 года во время съемок сериала «Ходячие мертвецы» погиб каскадер Джон Бернекер. Мужчина получил смертельные травмы при падении с шестиметровой высоты. Киностудия Stalwart Films, снимающая сериал, была оштрафована на $12,7 тыс.