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Суд отказался рассмотреть иск к Шварценеггеру и Чану на 217 млн рублей

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Фото: ТАСС/Стоян Васев
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Арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения иск управляющего обанкротившейся кинокомпании «Русская Фильм Группа» (РФГ), снявшей фильм «Вий». Истец просил взыскать около 217 млн рублей с Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера.

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Заявление о привлечении звезд Голливуда, а также китайской China Film Group Corporation к субсидиарной ответственности по обязательствам РФГ перед кредиторами подал в августе конкурсный управляющий кинокомпании Кирилл Бодров. Оно было оставлено без движения из-за процессуальных нарушений, сообщает в четверг, 26 сентября, «РИА Новости».

Суд 4 сентября удовлетворил ходатайство Бодрова об освобождении его от исполнения обязанностей и утвердил новым конкурсным управляющим Наталью Никифорову. Никифорова 20 сентября обратилась с ходатайством о возвращении иска к Шварценеггеру, Чану и China Film Group Corporation, которое суд удовлетворил.

Бодров в иске указал, что на производство «Вия» РФГ получила взаймы около 217 млн рублей. Несмотря на успех фильма (кассовые сборы превысили 1,2 миллиарда рублей), с кредиторами кинокомпания не расплатилась. Вместо погашения задолженности РФГ участвовала в финансировании картины «Тайна печати дракона», сиквела «Вия». Затем РФГ передала права в отношении «Вия-2» компании «Корпорация Русская Фильм Группа», которую управляющий называет «клоном» РФГ.

Снявшиеся в «Тайне печати дракона» Чан, Шварценеггер и китайская компания-сопродюсер способствовали популяризации «Вия-2», а, следовательно, и приросту активов «Корпорация Русская Фильм Группа», полагал истец. На этом основании ответчиков можно привлечь к субсидиарной ответственности, заявил он в иске. Также РФГ заявила, что не может получить доход с фильма из-за неудачного старта в Китае.

Российский прокат в минувшие выходные возглавил российско-китайский фильм «Тайна печати дракона», который собрал 179,3 млн рублей за уикенд. По его сюжету, британский картограф Джонатан Грин получает от Петра I заказ на изготовление карт Дальнего Востока, что приводит главного героя в Китай.

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