Дракон против клоуна: копродукция России и Китая сразилась с хоррором

Российско-китайский фэнтезийный боевик «Тайна печати дракона», по данным ЕАИС, за свой премьерный уикенд собрал в России 163 млн рублей и возглавил десятку кассовых лидеров. Неудивительно: здесь появляются Джеки Чан, Арнольд Шварценеггер и Рутгер Хауэр, и всё это в антураже большого блокбастера с правильной пропорцией юмора и экшена.

Но не всё так однозначно. Хотя кинотеатры отдали «Тайне» почти 35 тыс. сеансов, но их посещаемость оказалась очень низкой — в среднем 16 человек на каждом показе. Для сравнения, у «Оно 2» в первый уикенд она была 45 человек — притом что сеансов было на 10 тыс. больше. Она у хоррора и в этот уикенд, уже третий по счету, тоже превышала показатели «Тайны»: 23 билета на сеанс.

— «Тайна печати дракона» стартовала в этот уикенд с ожидаемым результатом, — отметила в беседе с «Известиями» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова. — Есть основания думать, что, будь в названии отсылка к «Вию», зрителю было бы легче идентифицировать картину как сиквел. А в данном случае домыслы относительно фильма были самые разные: это и «новый фильм с Джеки Чаном», и «детская картина про драконов».

В свою очередь, фильм «Оно 2» продемонстрировал, что хорроры для российского зрителя уже давно не являются нишевым продуктом. В прошедший уикенд картина собрала 73 млн рублей (второе место по сборам), но ее совокупный бокс-офис уже превысил миллиард. А залы на сеансах, как уже было сказано выше, по-прежнему не пустуют, следовательно, страшная сказка про танцующего клоуна еще увеличит свои цифры и мы имеем все шансы увидеть ее среди лидеров следующего уикенда.

— Уникальность фильма «Оно 2» в том, что это не чистый хоррор, а синтетический фильм, который совпал с пульсом времени, — считает эксперт. — С одной стороны, тут голливудские звезды и хорошие спецэффекты, а с другой — разговор о страхах и неуверенности в себе, которые переходят из детства во взрослую жизнь. Фильм имеет успех, потому что одинаково доходчиво говорит и с тинейджерами, и с людьми за 30.

Крепко держатся и «Стриптизерши» с Дженнифер Лопес. В второй уикенд сборы составили 38 млн рублей, падение по сравнению с стартовыми выходными минимально, и фильм пока на третьем месте по бокс-офису.

Зато у «Рэмбо: Последняя кровь», заключительного фильма франшизы, показатели плачевные. Это убийственные 11 человек на сеансе, которые делают совершенно не принципиальными 29 млн рублей сборов и четвертое место в десятке бокс-офиса. Очевидно, что серия «Неудержимые» окончательно исчерпала ностальгию по боевикам 30–40-летней давности и вернуть ее в ближайшее время не удастся. Хотя прекрасную физическую форму Слая никто под вопрос не ставит.

Примечательно, что средний показатель посещаемости у музыкальной романтической комедии Дэнни Бойла Yesterday совпадает с новыми приключениями Рэмбо. Ни песни «Битлз», ни имя режиссера, ни как всегда непосредственная и очаровательная Лили Джеймс фильм не спасли. Он на пятом месте с 24 млн рублей.

Основную кассу следующего уикенда поделят между собой блокбастеры. Один — американский: «К звездам» с Брэдом Питтом и Томми Ли Джонсом. Другой — российский: «Герой» с Александром Петровым и Владимиром Машковым. Среди других интригующих премьер — документальный «С любовью, Антоша» про Антона Ельчина, драма «После свадьбы» с Джулианной Мур и Мишель Уильямс, аниме «Связанные миры» и дебютная работа Дмитрия Фальковича «Иванов». Самой яркой премьерой недели для семейного просмотра будет фильм про солнечную Москву «Подкидыш». Это вольный ремейк картины с Фаиной Раневской. В новой ленте сыграли Сергей Маковецкий, Инга Оболдина, Юлия Топольницкая и другие известные актеры.