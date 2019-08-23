С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей

Конкурсный управляющий «Русской фильм группы» (PФГ) обратился с иском в Арбитражный суд Москвы о взыскании с китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216,6 млн рублей, сообщает в пятницу, 23 августа, газета «Ведомости».

Иск подан по той причине, что РФГ, вложившая деньги в производство фильма «Тайна печати дракона», проходит процедуру банкротства. При этом компания пока не может получить доход с этой картины. Китайская кинокомпания также занималась ее производством, а голливудские актеры исполнили в ней эпизодические роли.

По данным газеты, из-за неудачного старта в Китае, где фильм уже вышел в прокат, банкротящаяся компания не может получить с него доход. В России премьера картины состоится в сентябре.

Продюсер фильма Алексей Петрухин назвал требования о взыскании средств бесперспективными. По его словам, 200 млн рублей, выделенные PФГ на фильм, не принадлежали ни частным инвесторам, ни самой компании, а были получены от российского Фонда кино.

PФГ известна своим фильмом «Вий 3D», который собрал в прокате 1,2 млрд рублей и стал самым кассовым отечественным фильмом 2014 года. «Тайна печати дракона» — продолжение этой истории.

Отмечается, что фильм с бюджетом около 3 млрд рублей собрал за первые выходные в Китае $2,1 млн (137,6 млн рублей). Картина должна была выйти в прокат еще в августе прошлого года.