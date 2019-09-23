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Фильм «Тайна печати дракона» возглавил российский прокат в выходные

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Фото: Наше Кино
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Российский прокат в выходные возглавил российско-китайский фильм «Тайна печати дракона», который собрал 179,3 млн рублей за уик-энд. Информацию об этом распространил портал kinobusiness.com в воскресенье, 22 сентября.

Фильм задуман как продолжение фильма «Вий 3D». По сюжету британский картограф Джонатан Грин получает от Петра Первого заказ на изготовление карт Дальнего Востока, что приводит главного героя в Китай.

В фильме задействованы Джейсон Флеминг, Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан.

На втором месте — собравший 77,4 млн рублей американский фильм ужасов «Оно 2».

Американская комедия «Стриптизерши» собрала 42,9 млн рублей, что позволило занять ей третье место.

20 сентября актер Юрий Колокольников в интервью «Известиям» рассказал о своей роли в фильме «Тайна печати дракона», восхитился физической формой Джеки Чана и выразил надежду, что фильм займет нишу «семейного».

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