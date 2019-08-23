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Адвокат объяснил цель иска создателей «Вия-2» к Шварценеггеру и Чану

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Иск обанкротившейся кинокомпании «Русская Фильм Группа» (РФГ) о взыскании с китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216,6 млн рублей поможет кредиторам заявителя вернуть деньги. По словам адвоката Кирилла Бельского, представляющего одного из заемщиков, это точно поможет привлечь внимание зрителей.

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«Суд с мировыми кинозвездами накануне премьеры «Вия-2» в России точно увеличит кассовые сборы», — цитирует адвоката «РИА Новости».

Часть средств пойдет на погашение долгов. Таким образом, по его словам, подача иска — эксцентричный, но не лишенный здравого смысла шаг.

Ранее 23 августа стало известно, что конкурсный управляющий РФГ обратился с иском в арбитражный суд Москвы о взыскании денег, потраченных на фильм «Тайна печати дракона» с китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера (китайская компания также участвовала в производстве картины, а артисты исполнили в ней эпизодические роли). РФГ утверждает, что не может получить доход с фильма из-за неудачного старта в Китае. Российская премьера картины назначена на сентябрь.

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