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Жители Липецка не будут платить за отопление в сентябре

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Плату за отопление в сентябре не будут взимать с жителей Липецка. Тепло поступило в 87% жилых домов города.

По данным городского департамента ЖКХ, без отопления остаются 330 зданий. Тепло в дома поступит в течение недели. Кроме того, по данным управления, начало отопительного сезона из года в год сопровождается аварийными ситуациями на внешних и внутренних сетях теплоснабжения. В связи с тем, что пусковые и наладочные работы продолжаются, с липчан не будут взимать плату за отопление в сентябре. Об этом сообщает Lipetskmedia.

По данным коммунальщиков, на улице Ковалева сложилась рискованная ситуация, когда частное лицо отказалось от работы с котельной, в связи с чем ее в срочном порядке пришлось передавать на муниципальный баланс. Без отопления рисковали остаться несколько многоквартирных домов, а также здания компаний и магазинов. До конца недели котельную введут в строй, после чего начнется подача тепла.

В целом готовность Липецка к отопительному сезону оценивается высоко. В городском департаменте ЖКХ считают, что зима и весна должны пройти без серьезных происшествий. В случае потепления, которое прогнозируют синоптики, отопление отключать в октябре не будут.

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