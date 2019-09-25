Отопление начали подавать в социальные объекты Новосибирска

Отопительный сезон официально стартовал в Новосибирске. Тепло начало поступать в учреждения социальной сферы.

Постановление о начале отопительного сезона подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. По его словам, все дефекты, которые были выявлены в ходе летних опрессовочных работ, устранены, подача тепла будет проводиться в штатном режиме. С 25 сентября проводится подключение детских садов, школ и больниц. В жилые дома отопление поступит после 30 сентября, сообщает vn.ru.

Полный запуск системы отопления в городе может занять до полутора недель. На текущий момент тепло получают 120 образовательных и медицинских учреждений. Жителей Новосибирска просят обращаться в управляющие компании в случае возникновения проблем с подачей тепла.