В Воронеже по батареям отопления пустили ток

В Воронеже были эвакуированы 115 человек из многоэтажного дома № 92 на улице Хользунова после того, как неизвестный пустил электроток по батареям. Об этом говорится в сообщении сайта «Вести. Воронеж» со ссылкой на городскую мэрию в воскресенье, 29 сентября.

В качестве временного пункта обогрева жильцам дома были предоставлены автобусы «Воронежпассажиртранс».

«Аварийная служба обесточила подъезд, также отключен газ в целях безопасности. Сейчас приехали слесари, чтобы снять батарею и сделать заглушку на теплоснабжение в квартире, из которой поступил вызов. Все службы на месте, ведутся работы по установлению причины подачи тока на внутридомовую систему отопления. Пострадавших нет», — приводит издание слова воронежской мэрии.

На месте инцидента находится представитель УК «Мастер», которая отвечает за текущее содержание дома. Он общается с собственниками.

Директор «Мастера» Дмитрий Фурсов заявил журналистам, что ситуация могла возникнуть по вине собственников одной или нескольких квартир, которые, желая занизить показания прибора учета электроэнергии, произвели заземление на отопительный прибор. Разряд в этом случае, по его словам, может идти в соседние помещения. Поскольку сети дома не рассчитаны на большое число электроприборов, которые граждане стали использовать с наступлением холодов, они не выдерживают нагрузки. «Спасет положение полная замена коммуникаций под современные типовые нагрузки. Это возможно только в рамках капремонта», — пояснил он.

Жильцы рассказали изданию, что позвонили в аварийные службы после того, как в некоторых квартирах на отключенных батареях стали нагреваться отдельные металлические пластины. При этом в доме начались проблемы с электроснабжением. Приехавшие по вызову сотрудники аварийки установили, что по центральной системе отопления проходил ток.

Издание отмечает, что еще 9 сентября в доме № 92 произошло несколько возгораний, коротких замыканий и один пожар, в котором полностью выгорела кухня. Один из жителей попал в больницу с отравлением угарным газом.

23 сентября на селекторном совещании Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) под руководством замглавы ведомства Павла Барышева заявили, что Россия готова к отопительному сезону на 88%.