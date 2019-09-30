Опубликовано видео атаки на саудовские НПЗ

В Сети появилась видеозапись атаки на объекты нефтеперерабатывающего предприятия в Саудовской Аравии, которая произошла 14 сентября. На кадрах видно, как крылатые ракеты попадают в резервуары и взрываются, провоцируя пожары.

Атака на НПЗ госкомпании Saudi Aramco спровоцировала сокращение Эр-Риядом производства нефти и скачок цен на сырье. На данный момент мощности по нефтедобыче восстановлены.

Саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд назвал атаку «трусливым нападением», направленным против Эр-Рияда и экономики всего мира. Ответственность за атаку взяли последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла».

Однако Арабская коалиция и США продолжают обвинять Иран, обещая предоставить доказательства. При этом позднее госсекретарь США Майк Пенс заявил, что Вашингтон пока не пришел к окончательным выводам. Тем не менее в Лондоне, Париже и Берлине уверены в вине Тегерана.

В Иране все обвинения отрицают, утверждая, что атака стала предупреждением от йеменцев за развязывание войны в их государстве. Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф предупредил, что в случае ударов США или Саудовской Аравии по его стране будет развязана полномасштабная война.