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Тегеран назвал удары по саудовским НПЗ обороной правительства Йемена

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Фото: Global Look Press/Rouzbeh Fouladi
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Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что Тегеран считает удары хуситов по нефтяным объектам в Саудовской Аравии йеменского законного правительства. Об этом 30 сентября сообщает «РИА Новости».

По информации агентства, Иран поддерживает своих «единоверцев хуситов», указывая на неправомерные действия коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене.

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14 сентября два нефтяных объекта в Саудовской Аравии подверглись нападению. Инцидент спровоцировал сокращение Эр-Риядом производства нефти более чем вдвое и скачок цен на сырье.

Арабская коалиция и США обвинили в атаке Иран, однако в Тегеране обвинения назвали ложью. Глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф заявил, что возможные удары Вашингтона или Эр-Рияда по Ирану приведут к полномасштабной войне. Впрочем, он не смог подтвердить причастность хуситов к атакам на объекты Saudi Aramco, хотя ответственность за них взяла на себя йеменская организация «Ансар-Алла».

Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. С одной стороны в ней участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», с другой — правительственные. В 2015 году в конфликт вмешалась коалиция суннитских государств во главе с Саудовской Аравией, которая поддерживает власти.

По данным ООН, с 2015 года в Йемене погибли не менее 10 тыс. человек, в том числе 2 тыс. детей.

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