Саудовский принц объяснил провал в защите НПЗ

Наследный принц и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в интервью программе «60 минут» на американском телеканале CBS объяснил, почему саудовские средства ПВО не отразили атаки на нефтяные объекты королевства. Интервью было размещено 29 сентября на сайте телеканала.

«Саудовская Аравия размером практически с континент, она больше, чем вся Западная Европа. Угрозы окружают со всех сторон. Трудно охватить всё это полностью», — пояснил принц.

Он также добавил, что средства противовоздушной обороны Саудовской Аравии включают в себя ракетные системы US Patriot и Hawk, которые не предназначены для сбивания беспилотников.

Кроме того, Аль Сауд, отвечая на вопрос о том, какой была стратегическая цель напавшего на саудовские НПЗ, назвав эти атаки «глупостью». По его словам, только дурак будет нарушать 5,5% энергетических потребностей США, Китая и всего мира. «Единственная стратегическая цель — доказать, что они глупы, и именно это они и сделали», — заключил принц.

14 сентября два нефтяных объекта в Саудовской Аравии подверглись нападению. Инцидент спровоцировал сокращение Эр-Риядом производства нефти более чем вдвое и скачок цен на сырье.

Арабская коалиция и США обвинили в атаке Иран, однако в Тегеране обвинения назвали ложью. Глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф заявил, что возможные удары Вашингтона или Эр-Рияда по Ирану приведут к полномасштабной войне. Впрочем, он не смог подтвердить причастность хуситов к атакам на объекты Saudi Aramco, хотя ответственность за них взяла на себя йеменская организация «Ансар-Алла».