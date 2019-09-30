Прямой эфир

Саудовский принц объяснил провал в защите НПЗ

0
Фото: REUTERS/Hamad l Mohammed
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Наследный принц и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в интервью программе «60 минут» на американском телеканале CBS объяснил, почему саудовские средства ПВО не отразили атаки на нефтяные объекты королевства. Интервью было размещено 29 сентября на сайте телеканала.

«Саудовская Аравия размером практически с континент, она больше, чем вся Западная Европа. Угрозы окружают со всех сторон. Трудно охватить всё это полностью», — пояснил принц.

Черный сентябрь: диверсия в Аравии угрожает всей мировой экономике
Компенсировать саудовские поставки нефти из других источников будет чрезвычайно сложно

Он также добавил, что средства противовоздушной обороны Саудовской Аравии включают в себя ракетные системы US Patriot и Hawk, которые не предназначены для сбивания беспилотников.

Кроме того, Аль Сауд, отвечая на вопрос о том, какой была стратегическая цель напавшего на саудовские НПЗ, назвав эти атаки «глупостью». По его словам, только дурак будет нарушать 5,5% энергетических потребностей США, Китая и всего мира. «Единственная стратегическая цель — доказать, что они глупы, и именно это они и сделали», — заключил принц.

14 сентября два нефтяных объекта в Саудовской Аравии подверглись нападению. Инцидент спровоцировал сокращение Эр-Риядом производства нефти более чем вдвое и скачок цен на сырье.

Арабская коалиция и США обвинили в атаке Иран, однако в Тегеране обвинения назвали ложью. Глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф заявил, что возможные удары Вашингтона или Эр-Рияда по Ирану приведут к полномасштабной войне. Впрочем, он не смог подтвердить причастность хуситов к атакам на объекты Saudi Aramco, хотя ответственность за них взяла на себя йеменская организация «Ансар-Алла».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин обсудил ситуацию в Саудовской Аравии с наследным принцем королевства
Саудовский наследный принц заявил об ответственности за смерть Хашкаджи
Саудовский наследный принц заявил об ответственности за смерть Хашкаджи
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Об этом предупредил МИД России
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019