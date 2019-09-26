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Саудовский наследный принц заявил об ответственности за смерть Хашкаджи

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Фото: Global Look Press/Dennis Van Tine
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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман сообщил, что ответственность за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашокджи касается и его. Об этом 26 сентября пишет «Интерфакс», ссылаясь на его интервью, вошедшее в документальный фильм, который посвящен годовщине происшествия.

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«Ответственность за это лежит на мне, потому как я (должен был быть. — Ред.) в курсе событий», — рассказал саудовский наследный принц.

По его мнению, вина также лежит на его подчиненных.

«У меня есть официальные лица, министры, которые следят за делами, и они ответственны», — пояснил Мухаммед бен Сальман.

20 октября 2018 года Саудовская Аравия подтвердила смерть журналиста, который пропал 2 октября, после того как вошел в здание консульства королевства в Стамбуле.

Информация о том, что Хашокджи был убит на территории консульства, появилась после обнародования данных с облачного хранилища гаджета мужчины, который он поставил в режим записи перед входом в здание дипмиссии. Выяснилось, что журналиста допрашивали и пытали, после чего обезглавили в присутствии генконсула королевства.

При этом, по информации генпрокурора страны Сауда аль-Муаджиба, между мужчиной и сотрудниками дипмиссии возник конфликт, переросший в драку, в ходе которой и погиб Хашокджи.

По делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца — замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани.

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