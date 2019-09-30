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В школе на Кубани задержали мужчину с ножовкой

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Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев
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В одной из школ в Краснодарском крае задержали мужчину, пытавшегося проникнуть в учебное заведение с ножовкой в руках. Об этом 30 сентября сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в учреждении в станице Имеретинской. В пресс-службе администрации города Горячий ключ, в состав которого входит станица, заявили, что задержанный пытался нанести себе ранение.

«Его сразу со входа начали задерживать и скрутили, вызвали полицию. Он пытался этой пилой нанести себе телесные повреждения. Поцарапал себя просто», — сказали в пресс-службе.

Мужчину госпитализировали, больше никто не пострадал. Региональное следственное управление СК России проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В ведомстве пояснили, что 33-летний мужчина пытался войти в кабинет начальных классов, его задержали на входе.

Ранее в сентябре ученик одного из техникумов Санкт-Петербурга пришел на занятие со страйкбольной винтовкой. Охраннику учебного заведения пришлось вызвать полицию.

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