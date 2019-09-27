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Методиста московской школы уволили из-за запрета ученикам выходить в туалет

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Фото: Depositphotos
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Сотрудницу московской школы № 1799 уволили после распоряжения о запрете выхода учеников в туалет во время уроков. Об этом сообщила в пятницу, 27 сентября, директор школы Татьяна Сычева.

По словам руководителя учебного заведения, это была личная инициатива Светланы Бабий и ее действия неправомочны. Сычева добавила, что оснований для введения данного распоряжения нет.

«По этому факту мы провели служебное расследование, в результате которого было выявлено, что сотрудник превысил свои должностные полномочия. Трудовые отношения были разорваны», — цитирует директора агентство городских новостей «Москва».

Ранее в соцсетях было опубликовано распоряжение, где говорится, что в целях безопасности обучающихся им запрещено выходить из класса во время уроков. В документе отмечалось, что для посещения туалета предназначены перемены. Также предполагалось, что дежурные учителя должны были проверять туалетные комнаты для выявления случаев курения.

Блогер Илья Варламов, который одним из первых опубликовал документ, утверждает, что это далеко не первый случай в истории школы.

По его словам, ученики учебного заведения рассказывают, что учителя уже пару лет пытаются не выпускать их из класса в туалет, ссылаясь на некий «приказ». Поэтому детям приходилось либо выбегать без разрешения, либо пререкаться с учителями, чтобы добиться разрешения посетить туалет.

Однако Сычева опровергла заявления Варламова.

«До последнего инцидента подобные жалобы к руководству школы не поступали», — заявила директор в беседе с «Ридусом».

26 сентября прокуратура Маслянинского района в Новосибирске опротестовала некоторые локальные акты местных школ, положения которых нарушали права и законные интересы несовершеннолетних.

В частности, были опротестованы правила школьного внутреннего распорядка, которые устанавливали, что «звонок дается только для учителя» и учащийся вправе покинуть класс, когда преподаватель объявит конец занятий.

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