Педагог назвала «звонок для учителя» неэффективным

Задерживать учеников после урока, во-первых, нельзя, а во-вторых, бесполезно, заявила учитель русского языка и литературы тверской школы № 51 Татьяна Власова.

Так она прокомментировала решение прокуратуры Маслянского района в Новосибирской области опротестовать внутренние документы девяти школ райцентра, согласно которым звонок дается только для учителя.

После протеста надзорного ведомства противоречащие законодательству положения из документов школ исключили. Согласно санитарным правилам, продолжительность урока не должна превышать 45 минут, за исключением 1-го класса, где продолжительность занятия не может длиться дольше 40 минут.

«Мой опыт показывает, что говорить что-то после звонка — это говорить в пустоту. КПД равен нулю, если не отрицательный. Даже если дети сидят тихо, для них урок уже прошел, они его прожили», — сказала Татьяна Власова.

Учитель должен планировать время урока так, чтобы ровно за минуту до звонка его закончить, отметила педагог.

В противном случае, дети могут не успеть подготовится к следующему уроку или вообще опоздать на него, чем нарушат планы другого учителя, подчеркнула Власова.

«За 10–15 минут перемены ученикам нужно сделать много дел. Перейти в другой кабинет, иногда с первого на четвертый этаж. Некоторым нужно психологически переключиться с одного предмета на другой. Многим детям необходимо на минуту-две заглянуть в учебник, повторить урок», — заключила учитель русского языка и литературы.

Ранее в сентябре в Министерстве просвещения России заявили, что считают недопустимым запрет на посещение занятий в школе из-за внешнего вида.