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Педагог назвала «звонок для учителя» неэффективным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Задерживать учеников после урока, во-первых, нельзя, а во-вторых, бесполезно, заявила учитель русского языка и литературы тверской школы № 51 Татьяна Власова.

Так она прокомментировала решение прокуратуры Маслянского района в Новосибирской области опротестовать внутренние документы девяти школ райцентра, согласно которым звонок дается только для учителя.

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После протеста надзорного ведомства противоречащие законодательству положения из документов школ исключили. Согласно санитарным правилам, продолжительность урока не должна превышать 45 минут, за исключением 1-го класса, где продолжительность занятия не может длиться дольше 40 минут.

«Мой опыт показывает, что говорить что-то после звонка — это говорить в пустоту. КПД равен нулю, если не отрицательный. Даже если дети сидят тихо, для них урок уже прошел, они его прожили», — сказала Татьяна Власова.

Учитель должен планировать время урока так, чтобы ровно за минуту до звонка его закончить, отметила педагог.

В противном случае, дети могут не успеть подготовится к следующему уроку или вообще опоздать на него, чем нарушат планы другого учителя, подчеркнула Власова.

«За 10–15 минут перемены ученикам нужно сделать много дел. Перейти в другой кабинет, иногда с первого на четвертый этаж. Некоторым нужно психологически переключиться с одного предмета на другой. Многим детям необходимо на минуту-две заглянуть в учебник, повторить урок», — заключила учитель русского языка и литературы.

Ранее в сентябре в Министерстве просвещения России заявили, что считают недопустимым запрет на посещение занятий в школе из-за внешнего вида.

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