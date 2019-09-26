Прямой эфир

Прокуратура в Новосибирской области вернула школьникам право на перемену

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура Маслянинского района Новосибирской области опротестовала нарушение прав детей в одной из школ райцентра Маслянино. В ходе проверки было установлено, что в девяти случаях в правилах внутреннего распорядка говорилось: «Звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс».

Однако это положение противоречит законодательству об образовании и лишает школьников права на отдых между занятиями. Как передает vn.ru, в двух случаях правовые акты содержали положение о рецидиве — ребенок повторно в течение года нарушил правило о звонке, и в связи с этим было ужесточено наказание.

При этом действующее законодательство об образовании не содержит такого понятия, как рецидив. Протесты прокуратуры были удовлетворены, а незаконные положения исключены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Научить ученых: РАН определила школы для подготовки будущих академиков
«Известия» публикуют список предлагаемых для модернизации учреждений
Школьный апгрейд: какие изменения ждут учителей и учеников
С этого года усложнятся задания ОГЭ, а у педагогов появятся новые должности

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019