Прокуратура в Новосибирской области вернула школьникам право на перемену

Прокуратура Маслянинского района Новосибирской области опротестовала нарушение прав детей в одной из школ райцентра Маслянино. В ходе проверки было установлено, что в девяти случаях в правилах внутреннего распорядка говорилось: «Звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс».

Однако это положение противоречит законодательству об образовании и лишает школьников права на отдых между занятиями. Как передает vn.ru, в двух случаях правовые акты содержали положение о рецидиве — ребенок повторно в течение года нарушил правило о звонке, и в связи с этим было ужесточено наказание.

При этом действующее законодательство об образовании не содержит такого понятия, как рецидив. Протесты прокуратуры были удовлетворены, а незаконные положения исключены.