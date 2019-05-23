Научить ученых: РАН определила школы для подготовки будущих академиков

РАН составила предварительный список опорных школ, в которых будут искать учеников со способностями к науке и готовить их к поступлению в конкретные вузы. Перечень есть в распоряжении «Известий». Такие школы создадут на базе уже существующих учебных заведений. На первом этапе выбрано 110 учреждений в 32 регионах, в том числе в Татарстане, Якутии, Мордовии. Проект позволит поднять уровень школьного образования в субъектах. Как пояснили «Известиям» в РАН, муниципальные учебные заведения превратят в региональные, при них будут созданы интернаты, чтобы поступить туда смогли дети из небольших городов и сел.

Окна роста

На рабочей встрече во вторник, где Владимир Путин обсуждал с министром просвещения Ольгой Васильевой деятельность ведомства, был поднят вопрос организации опорных школ РАН. Ольга Васильева сказала, что в новом учебном году в стране планируют открыть более сотни школ, в которых будет реализована программа дополнительного образования под эгидой Российской академии наук. Уже готовятся образовательные программы и методические курсы повышения квалификации учителей, решается вопрос с финансированием проекта.

— Понятно, что исследователей нужно готовить со школьной скамьи, — отметил в разговоре с «Известиями» вице-президент РАН Алексей Хохлов. — Академия решила активно включиться в этот процесс, поэтому возникла идея создать базовые школы в субъектах. Речь идет именно о регионах, так как там особенно не хватает возможности дополнительного общения с ведущими учеными России. Мы надеемся, под этот проект будет получено финансирование от Минпросвещения. Кроме того, с учетом важности вопроса думаем о частно-государственном партнерстве. Думаю, что уже с 1 сентября некоторые наши предложения начнут реализовываться.

школа Президент РФ Владимир Путин и министр просвещения РФ Ольга Васильева во время встречи Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

На сегодняшний день выбраны 110 школ в 32 регионах России. Больше всего опорных учебных заведений — шесть — будет создано в Московской области. По пять — в Башкортостане, Татарстане, Челябинской, Нижегородской, Новосибирской и Самарской областях. Кроме того, такие школы появятся в Мордовии, Якутии, Удмуртии, Северной Осетии и других субъектах.

Это не окончательная цифра, пояснили «Известиям» в РАН, а только те школы, которые выбраны для начала проекта. Специалисты РАН ориентировались на учебные заведения, имеющие высокий рейтинг, выпускники которых демонстрируют успехи на олимпиадах, стабильно поступают в ведущие вузы России. Также выбирались школы, расположенные рядом с НИИ или сильным университетом.

В каждом из 32 регионов был найден ученый-координатор и определены организации, которые отвечают за проект. При РАН был создан совет по реализации проекта базовых школ, куда вошли ответственные из центрального аппарата и 32 координатора. Ближайшее заседание совета, на котором будут решены многие организационные вопросы, состоится 31 мая в президиуме РАН.

Ранее Ольга Васильева заявляла, что 1 сентября планируется запустить 101 опорную школу.

Вопросы статуса

Обязательное условие отбора школ — их статус, они должны быть муниципальными. Но предполагается постепенный переход этих учебных заведений на региональный уровень. Замначальника управления по взаимодействию с госорганами и научным сообществом РАН Александр Соломатин рассказал «Известиям», для чего это нужно.

— Во-первых, региональная школа сможет демонстрировать свой уровень образования и делиться опытом со всеми муниципалитетами, включая села и маленькие города, — пояснил он. — Во-вторых, региональная школа имеет возможность расширять свои ресурсы и зачислять ребенка из любого города. Муниципальная так сделать не может.

Еще одна из привилегий региональной школы — создание интернатов. Там смогут получать более высокий уровень образования не только местные дети, но и приезжие из небольших городов.

школа Досрочная сдача ЕГЭ по русскому языку в государственной казенной общеобразовательной школе-интернате во Владикавказе Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Правда, некоторые муниципалитеты не хотят отдавать свои школы регионам. Возможно, власти опасаются, что в нее нельзя будет устроить обычных детей с микроучастка учебного заведения. Однако в РАН спешат заверить: такого не случится. Согласно закону об образовании, в первый класс сможет поступить любой ребенок.

— Возможно, при поступлении в пятый и десятый классы будут проходить некие дополнительные собеседования, — пояснил Александр Соломатин. — Но эти собеседования призваны лишь определить склонности ребенка к определенным наукам или деятельности, а не исключить его. Процедуру отбора придется провести лишь в том случае, если заявлений будет больше, чем максимальное количество детей в классе.

Изначально для проекта были отобраны только муниципальные школы, поэтому в списке не оказалось московских и петербургских средних учебных заведений, так как все они имеют региональный статус.

— На следующий день после того, как я представил презентацию проекта базовых школ на президиуме РАН, мне позвонил руководитель департамента образования и науки Москвы Исаак Калина и попросил, чтобы мы реализовали аналогичный проект и в московских школах, — поделился с «Известиями» Алексей Хохлов. — То есть не исключено, что РАН подключится и к курированию нескольких учебных заведений столицы.

Грядущие перемены

РАН предлагает шесть моделей, по которым могут быть организованы опорные школы (см. справку). Для этих учебных заведений академия будет предоставлять лекторов, проводить повышение квалификации учителей, организовывать ученикам практику в близлежащих институтах и университетах.

Справка «Известий» Предлагаемые модели базовых школ РАН 1. Школа, осуществляющая обучение по одному или нескольким профилям для ориентации детей на построение успешной карьеры в области науки и высоких технологий. 2. Школа с углубленным изучением отдельных предметов, в которой подготовка происходит на всех уровнях, начиная с начального. 3. Школа-лаборатория, организующая научно-исследовательскую деятельность учеников с использованием лабораторной базы (как собственной, так и научных организаций, ведущих региональных университетов). 4. Школа при университете (научной организации), имеющая многолетний опыт использования научно-образовательного потенциала региональных и федеральных вузов, НИЦ. 5. Школа — ресурсный (сетевой) центр, обладающий потенциалом для проведения консультаций, лабораторных и факультативных занятий с учениками других школ, имеющими склонность к научно-исследовательской деятельности. 6. Смешанная модель, включающая в себя несколько вариантов представленных выше моделей.

В РАН заверили «Известия», что программа обучения в опорных школах существенно изменена не будет, учебным заведениям просто будет предоставлено больше возможностей. Более того, по словам регионального координатора проекта в Татарстане Суфии Зиганшиной, вероятно, каждый субъект сможет формировать свою модель функционирования опорной школы РАН. Дело в том, поясняет она, что все регионы разные, как и способы поиска заинтересованных в науке школьников. Где-то проект начнет работать практически с нуля, а где-то такие механизмы уже развиты, и нужно будет лишь помогать им работать эффективнее.

школа Учащиеся школ Калининградской области участвуют в олимпиаде по робототехнике среди школьников до 14 лет на базе комплекта «ЛЕГО Перворобот», которая проходит в средней школе поселка Большое Исаково в Калининградской области Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Например, в выбранном РАН в качестве опорной школы лицее Краснодара № 90 подобная программа существовала с начала 1990-х годов и до массового введения ЕГЭ, то есть до 2003–2004 годов.

— Несколько лет в лицее были профильные направления, по которым с детьми занимались преподаватели из вузов нашего города, — рассказывает директор учебного заведения Владимир Белоусов. — Школа имела официальную возможность оплачивать преподавателям из вузов их работу. Однако с вводом ЕГЭ такая профильная подготовка стала ненужной, так как поступление определяли баллы этого экзамена. Так что теперь для нашего лицея проект РАН отчасти будет возвращением прежних возможностей образования.

Правда, теперь профильные занятия будут совмещены с подготовкой к ЕГЭ — возможно, это приведет к повышению нагрузки на учеников, особенно старших классов.

— Нынешняя школьная программа и так перегружена, — говорит Владимир Белоусов. — Думаю, программа будет скорректирована с учетом нововведений РАН. Но проект нам действительно интересен, да и морально к изменениям мы готовы. Во что он выльется на самом деле — увидим.

Родители детей из будущих опорных школ знают о проекте, но пока лишь в общих чертах, хотя стартует он с нового учебного года.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

— Родителям сообщили, что требования к успеваемости повышаются, хотя цифр по оценкам не привели, — поделилась с «Известиями» Мария Войнова, мама учащегося гимназии № 19 в Саранске (гимназия попала в список опорных школ РАН). — В пятый и десятый классы дети будут проходить по конкурсу, и баллы для зачисления будут высокими. Детям, которые не прошли в следующий класс по конкурсу, предложат выбрать другое учебное заведение. Один мой ребенок идет в 10-й класс — им сообщили, что режим обучения с 1 сентября изменится. Сначала будут занятия до обеда, потом большой перерыв и после него начнутся дополнительные занятия.

За увеличение нагрузки на детей родители не переживают, ведь выбранные для проекта школы и раньше обеспечивали высокий уровень качества образования, поэтому туда идут те, кто привык учиться.