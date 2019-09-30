Британия заявила о нахождении в состоянии войны из-за кибератак РФ и КНР

Великобритания постоянно находится в состоянии войны из-за кибератак с территорий России, Китая и других государств. Об этом заявил начальник британского штаба обороны генерал Николас Картер, пишет The Daily Telegraph.

По его словам, изменяющийся характер боевых действий показывает, что границы между состояниями мира и войны стираются из-за соперничества крупных держав.

Генерал считает, что основная угроза связана с информационным пространством и исходит от Китая и России. Картер пообещал, что власти страны не оставят действия своих противников без ответа.

Последнее время Лондон все чаще обвиняет Москву в организации кибератак на королевство. Российские власти неоднократно отмечали бездоказательность подобных обвинений.

Как заявляла в апреле 2018 года представитель МИД РФ Мария Захарова, мнимыми киберугрозами со стороны России британское общество подготавливают к одобрению антироссийской кибератаки, «которая — в случае осуществления — на самом деле будет агрессивным и ничем не спровоцированным действием».

В мае 2019 года СМИ узнали о планах экс-главы британского МИДа Джереми Ханта обвинить российские спецслужбы в стремлении подорвать инфраструктуру ряда стран посредством масштабной кибератаки.