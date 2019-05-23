СМИ узнали о планах главы МИД Британии обвинить РФ в «глобальной» киберкампании

Глава министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант намерен обвинить российские спецслужбы в стремлении подорвать критически важную инфраструктуру многих стран с помощью кибератак.

В распоряжении «РИА Новости» оказались фрагменты речи Ханта, с которой он выступит 23 мая, в четверг, на конференции по вопросам киберзащиты стран НАТО. По его словам, российские спецслужбы выбирают национальные инфраструктуры многих стран для поиска уязвимых мест и якобы хотят подорвать системы центрального правительства.

Национальный центр кибербезопасности за последние 18 месяцев поделился своими выводами с 16 союзниками по НАТО. Чтобы помочь другим странам противостоять предполагаемой российской угрозе, Великобритания делится с ними техническим опытом, собирается рассказать министр.

В России неоднократно заявляли о бездоказательности обвинений в адрес Москвы в причастности к кибератакам на компьютерные системы других стран.

Так, 20 апреля 2018 года представитель российского МИДа Мария Захарова заявляла, что мнимыми киберугрозами от России британское общество подготавливают к одобрению антироссийской кибератаки, «которая — в случае осуществления — на самом деле будет агрессивным и ничем не спровоцированным действием».

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения США и Великобритании в связи с кибератаками из РФ необоснованными, а посольство РФ назвало обвинения России в кибератаках примером провокационной политики Лондона.