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Трамп рассказал о роли США в кибератаке на Россию

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Фото: Global Look Press/Sebastian Kahnert/dpa
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Президент США Дональд Трамп высказался о своей причастности к киберпреступлениям в отношении России. Журналист Fox News в ходе интервью попросил главу государства прокомментировать сообщения о том, что тот лично распорядился провести кибератаку на Россию. В ответ на это Трамп отметил, что «так бы не сказал».

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«Но можете поверить, что эти вещи произошли, и произошли при моей администрации», — пояснил он.

На вопрос о том, почему он не хочет раскрывать подробности этой истории, Трамп ответил, что его об этом попросили.

«Вы знаете разведку, они говорят: «Пожалуйста, не рассказывайте об этом», — цитирует президента США MSN News.

Ранее 20 апреля заявления Трампа прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что они еще раз доказывают причастность официального Вашингтона к кибератакам. Москва при этом «не имеет и никогда не имела отношения к каким-либо киберпреступлениям».

В марте в Washington Post появилась информация о том, что американские власти, в том числе Агентство национальной безопасности, «перешли в наступление на Москву». Кибератаки были предприняты в ходе промежуточных выборов 2018 года в США, с тем чтобы Россия «перестала в них вмешиваться».

Сообщалось, что Трамп лично одобрил и подписал документ о кибероперации, из-за которой петербургское Агентство интернет-исследований на несколько дней осталось без интернета. Такую же информацию передавал канал NBC со ссылкой на свои источники, но официально в Белом доме комментировать ее отказались.

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