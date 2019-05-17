ЕС утвердил механизм для введения санкций за кибератаки

Евросоюз утвердил рамочный механизм, позволяющий вводить санкции за кибератаки. Речь идет о нападениях, представляющих угрозу для стран-участниц и международных организаций, включая атаку на третьи государства, сообщил совет ЕС.

Механизм позволит наказывать лиц и организации за атаки или их попытки, а также тех, кто спонсирует их или участвует другим способом, говорится в заявлении совета.

В апреле были опубликованы результаты исследования устойчивости организаций к кибератакам Cyber Resilient Organization. Выяснилось, что 77% компаний по всему миру не имеют плана реагирования на этот случай. Кроме того, более половины фирм, у которых план есть, не проводят регулярной проверки мер безопасности. Исследование проводилось четвертый год подряд, и показатели за это время мало изменились.