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ЕС утвердил механизм для введения санкций за кибератаки

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Фото: Global Look Press/Silas Stein
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Евросоюз утвердил рамочный механизм, позволяющий вводить санкции за кибератаки. Речь идет о нападениях, представляющих угрозу для стран-участниц и международных организаций, включая атаку на третьи государства, сообщил совет ЕС.

Механизм позволит наказывать лиц и организации за атаки или их попытки, а также тех, кто спонсирует их или участвует другим способом, говорится в заявлении совета.

В апреле были опубликованы результаты исследования устойчивости организаций к кибератакам Cyber Resilient Organization. Выяснилось, что 77% компаний по всему миру не имеют плана реагирования на этот случай. Кроме того, более половины фирм, у которых план есть, не проводят регулярной проверки мер безопасности. Исследование проводилось четвертый год подряд, и показатели за это время мало изменились.

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