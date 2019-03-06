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Путин заявил о росте числа кибератак против России

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин заявил о росте числа кибератак, совершенных против РФ. Об этом он рассказал в среду, 6 марта, на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).

По его словам, в течение последних трех лет случаи скоординированных хакерских атак (то есть состоящих из нескольких связанных между собой акций) участились: в 2014–2015 годах их число составляло чуть более 1,5 тыс. в год, в 2016-м оно возросло до 12 тыс., в 2017-м — до 12,5 тыс., а в 2018-м достигло 17 тыс.

«Важно повысить безопасность национальных информационных ресурсов… оперативно ликвидировать кибератаки на соответствующие системы органов власти, госкорпораций, операторов связи и крупных компаний, обеспечить бесперебойную работу конфиденциальной связи», — заключил Путин, цитирует ТАСС.

В декабре прошлого года замглавы аппарата Совета безопасности РФ Сергей Коротко сообщил, что на российскую критическую инфраструктуру в 2018 году было совершено 4 млрд кибератак, главным источником которых стали США.

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