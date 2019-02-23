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Россиянин Лисов в США признал вину в сговоре с целью совершения кибератаки

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Фото: youtube.com
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В США россиянин Лисов признал вину в сговоре с целью совершения кибератаки. Об этом ТАСС сообщил в пятницу, 22 февраля, адвокат россиянина Аркадий Бух.

«Данное признание стало результатом продолжительного переговорного процесса с прокуратурой Южного округа штата Нью-Йорк», — говорится в сообщении.

Максимальное наказание за данное преступление составляет пять лет, а по минимальному Лисова могут выпустить в зале суда, засчитав срок тюремного заключения, который он уже отбыл, находясь под стражей в США и Испании.

Расследование по делу Станислава Лисова, согласно утверждению испанских правоохранителей, ведется с 2014 года. Программисту в США грозило до 35 лет тюремного заключения.

Лисов был задержан в январе 2017 года в Барселоне по запросу Вашингтона. В США Лисова подозревают в разработке «банковского трояна» NeverQuest. Следствие предполагает, что он с помощью компьютерного вируса похитил $855 тыс., а также безуспешно пытался провести другие незаконные финансовые операции на сумму $4,4 млн.

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