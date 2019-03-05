Прямой эфир

Россия зафиксировала 3 млн кибератак на свои IP-адреса из США

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Несколько дней назад на российские IP-адреса было зафиксировано 3 млн кибератак, осуществленных с территории США, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Обвинения России в кибератаках приобрели невиданные масштабы»
Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко — о деле Скрипалей, Brexit и взаимодействии с Форин Офисом

Он отметил, что хотел бы пригласить американских коллег для обсуждения этого вопроса и для того, чтобы узнать, кто именно стоит за атаками.

«Всего несколько дней назад мы зафиксировали 3 млн атак на российские IP-адреса с территории США. Никто не знает об этом, но это реальность. Должен я говорить сегодня, что США вмешиваются во внутренние дела Российской Федерации?» –– цитирует его выступление в Стимсон-центре «РИА Новости».

В декабре прошлого замглавы аппарата Совета безопасности РФ Сергей Коротко сообщил, что на российскую критическую инфраструктуру в 2018 году было совершено 4 млрд воздействий, главным источником которых стали США.

Ранее глава парламентского комитета по обороне Дании призвал совершать кибератаки на Россию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украина и ЕС проведут совместные учения по отражению «российских кибератак»
В Польше объявили о создании кибервойск

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017