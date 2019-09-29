В США щенок спас хозяев от ядовитой змеи ценой собственной жизни

Щенок питбуля спас своих хозяев от ядовитой змеи ценой собственной жизни. Как пишет Mail Online, инцидент произошел в округе Самтер (штат Флорида, США).

Глава семейства Гэри Ричардсон (Gary Richardson) рассказал, что двое его сыновей гуляли вместе с собакой по кличке Зевс на заднем дворе. В какой-то момент 8-месячный щенок обогнал мальчиков и стал прыгать перед ними, после чего лег на землю.

Как выяснилось, Зевс таким образом пытался затоптать и накрыть собой змею, которая оказалась ядовитой — рептилия четыре раза укусила щенка прежде, чем собака откусила ей голову.

Хозяева отвезли питомца к ветеринару, однако спасти щенка не удалось — несмотря на противоядие, Зевс умер на следующий день после инцидента, сообщает «Газета.ру».

Джина Ричардсон, мать мальчиков, рассказала, что собака была частью их семьи, и она благодарна Зевсу, за то, что он спас ее детей от ядовитой змеи.

Ранее в сентябре стало известно об истории тайского «Хатико» — бездомный пес потерялся на заправке и четыре года ждал там своих хозяев.