Ученые выявили способность кошек привязываться к людям не меньше собак

Ученые из Университета штата Орегон в США выяснили, что кошки привязаны к своим хозяевам не меньше собак и сохраняют любовь к людям до конца жизни. Исследование опубликовано в Current Biology.

Специалисты провели эксперимент с 79 котятами в возрасте от трех до восьми месяцев, а также их владельцами. Для того чтобы проверить степень привязанности животного, его помещали в незнакомую среду. Спустя некоторое время к нему возвращался хозяин, и ученые фиксировали реакцию животного.

В результате выяснилось, что привязанные к человеку котята спокойно чувствовали себя в присутствии человека, но начинали испытывать беспокойство, если он уходил. При этом привязанность считалась непрочной, если стресс не проходил после воссоединения с хозяином, пишет «Федеральное агентство новостей».

По результатам исследований, около 65% котят испытывают к своим хозяевам сильную привязанность. У собак этот показатель только 61%.

В конце августа стало известно, что владельцы домашних животных, в особенности собак, по сравнению с другими людьми имеют значительно меньший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.