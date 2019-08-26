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Установлены причины крепкого здоровья владельцев домашних животных

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Владельцы домашних животных, в особенности собак, по сравнению с другими людьми имеют значительно меньший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. Об этом сообщил портал MedicalXpress.

Ученые провели исследование, в котором принимали участие 1769 человек с отсутствием явных сердечно-сосудистых заболеваний. Во время эксперимента учитывались образ жизни, рацион питания, давление, уровень сахара, масса тела, холестерин и физическая активность.

В итоге они выяснили, что владельцы домашних животных, и особенно собак, ведут более активный образ жизни и придерживаются более правильной диеты. У них наиболее хороший показатель уровня сахара в крови, и это не зависело от возраста и пола.

Ученые отметили, что домашние питомцы заставляют владельцев чаще выходить на улицу, играть в активные игры, а тем самым улучшают психологическое состояние и здоровье в целом.

20 августа сообщалось, что ростовчанин решил продать «лечащую от похмелья кошку» за 15 млн рублей.

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