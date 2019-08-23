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В американском приюте поселился огромный кот

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Фото: twitter.com/MorrisAnimal
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В американском приюте для животных Моrris Аnimаl Rеfugе в Филадельфии поселился огромный кот, происхождением которого заинтересовалась даже полиция. Об этом пишет издание HuffPost.

Кот, которому два года, появился в приюте 22 августа. По словам сотрудников заведения, вес животного составляет 26 фунтов, или 12 кг.

В издании отмечают, что кот по кличе БиДжей не только раскормленный, но и обладает широкой костью. Уточняется, что его порода — не саванна и не мейн-кун, но сам по себе он очень крупный.

На сайте Petfinder говорится, что БиДжей является обычной домашней короткошерстной кошкой и не принадлежит к крупным представителям вида. Как передает телеканал «360», кот оказался в приюте, поскольку хозяева не смогли дальше ухаживать за ним, но без дома он, судя по всему, не останется, поскольку сообщение зоозащитников в Twitter лайкнули больше 30 тыс. раз и больше 40 тыс. раз — на сервисе Imgur. Интерес к животному проявили даже представители полиции Филадельфии, пообещавшие принять БиДжея в отдел К9 (кинологической службы. — Ред.) как первую служебную кошку.

20 августа сообщалось, что ростовчанин решил продать «лечащую от похмелья кошку» за 15 млн рублей.

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