В американском приюте поселился огромный кот

В американском приюте для животных Моrris Аnimаl Rеfugе в Филадельфии поселился огромный кот, происхождением которого заинтересовалась даже полиция. Об этом пишет издание HuffPost.

Кот, которому два года, появился в приюте 22 августа. По словам сотрудников заведения, вес животного составляет 26 фунтов, или 12 кг.

В издании отмечают, что кот по кличе БиДжей не только раскормленный, но и обладает широкой костью. Уточняется, что его порода — не саванна и не мейн-кун, но сам по себе он очень крупный.

На сайте Petfinder говорится, что БиДжей является обычной домашней короткошерстной кошкой и не принадлежит к крупным представителям вида. Как передает телеканал «360», кот оказался в приюте, поскольку хозяева не смогли дальше ухаживать за ним, но без дома он, судя по всему, не останется, поскольку сообщение зоозащитников в Twitter лайкнули больше 30 тыс. раз и больше 40 тыс. раз — на сервисе Imgur. Интерес к животному проявили даже представители полиции Филадельфии, пообещавшие принять БиДжея в отдел К9 (кинологической службы. — Ред.) как первую служебную кошку.

OMG, big boi Mr. B is a CHONK. He’s a chonk of a chonk. He redefines the term. Can you guess how much he weighs? More importantly, can you give him a home? Adopt this jumbo-sized package of fluff & love: https://t.co/v8aB6PzBbL. Please RT to help this sad-eyed guy find happiness! pic.twitter.com/tquRuvRaws