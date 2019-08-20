Компания Sinogene в Китае собирается начать массовую продажу клонированных котов

Массовую продажу клонированных котов собирается начать китайская компания Sinogene. Об этом сообщил портал ZOL во вторник, 20 августа.

Решение было принято руководством компании после успешного воспроизведения первой генетической копии животного. Котенок по кличке Чеснок появился на свет во второй половине июля, но о его рождении объявили спустя месяц.

Воспроизвести копию любимого питомца можно будет за 250 тыс. юаней ($35,4 тыс. по текущему курсу).

Компания уже продает клонированных щенков, при этом на создание одной копии уходит от шести до десяти месяцев.

В январе сообщалось, что китайские ученые вывели пять клонированных обезьян от одного донора с отредактированными генами. Все особи имеют одинаковое генетическое заболевание и выведены специально для проведения лабораторных исследований.