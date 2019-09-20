На Алтае нашли «самого толстого» кота

Очень толстый кот по кличке Степан стал настоящей звездой интернета, пишет «АиФ-Алтай».

Прославился домашний любимец весом в 20 кг еще в 2016 году. Видео с ним на YouTube набрало более 1,5 млн просмотров. На сегодня посты про Степана также неизменно привлекают внимание пользователей сети.

По словам хозяйки кота, он очень добродушный и на самом деле не ест много. Вес Степана женщина объяснила его породой.

При этом популярное животное трижды пытались похитить. Две попытки были удачными, однако каждый раз кота находили или он сам возвращался домой.

Ранее сообщалось, что хозяйка отказалась от своего чрезмерно толстого кота Пончика из США и сдала его в приют.