В Кемерово кот закрылся в квартире и «не пускал» хозяев

В городе Кемерово кот самостоятельно закрылся в квартире и «не пускал» хозяев. Об этом 16 сентября сообщает телеканал РЕН ТВ.

По имеющейся информации, инцидент произошел в доме на Сосновском бульваре. Жильцы позвонили в спасательную службу, потому что не могли открыть квартиру. Приехавшие сотрудники МЧС вскрыли дверь и обнаружили, что в квартире никого не было, кроме кота.

Спасатели предположили, что усатый мог случайно закрыть дверную задвижку, когда пытался на нее запрыгнуть. При этом они отметили, что подобное чаще всего происходит с собаками.

5 сентября сообщалось, что кот станцевал брейк-данс на лапе и стал звездой сети.