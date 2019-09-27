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Спасатели нашли под Новороссийском табун заблудившихся верблюдов

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Фото: instagram.com/alekseioderov
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Под Новороссийском спасатели обнаружили заблудившийся табун верблюдов. Операция по поиску проводилась совместно с Крымским отрядом МЧС.

Как написал на своей странице в Instagram руководитель муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров, пастух и животные обнаружены в районе нефтебазы «Грушовой».

«Человек с табуном верблюдов перегонял их из Геленджика в Новороссийск по хребту», — пояснил Одеров. Пастуха и его табун вывели в станицу Неберджаевскую. Верблюды и мужчина за время поисков не пострадали.

25 июля небольшой табун безнадзорных лошадей обнаружили в центре Якутска. В диспетчерскую службу обратились местные жители, которые сообщили, что видели животных пасущимися на газоне на площади Ленина.

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