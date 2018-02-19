Житель Челябинской области украл табун лошадей в соседней Башкирии

Житель Южного Урала украл табун лошадей в соседней Башкирии и перегнал его в Челябинскую область, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

В правоохранительные органы в Абзелиловском районе Башкирии обратился с заявлением 48-летний местный житель. Он рассказал, что у него были украдены 16 лошадей, которые находились на вольном выпасе. По приблизительным подсчетам, сумма нанесенного ущерба составила порядка 900 тыс. рублей, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый в хищении лошадей. Им оказался 53-летний житель Челябинской области. После того как он перегнал табун к своему хозяйству, он забил двух лошадей на мясо и продал его.

Задержанный признался в содеянном и был заключен под стражу. Потерпевшему были возвращены оставшиеся лошади.