Два жителя Тывы дошли до Монголии и украли табун лошадей

В Тыве осужден житель села Нарын, который вместе с приятелем дошел до границы с Монголией и пересек ее, чтобы украсть с пастбища 32 лошадей. Злоумышленники 25 октября 2015 года перегнали животных на территорию сельского поселения Качык в Тыве.

Общая стоимость похищенного табуна составила 524 тыс. рублей. Суд назначил конокраду 3 года 4 месяца колонии особого режима с ограничением свободы на один год. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia. Его сообщника будут судить по отдельному уголовному делу.

Как ранее писал портал iz.ru, в Татарстане работники фермы украли целое стадо коров. Преступление было совершено двумя сообщниками в Алькеевском районе. Сумма причиненного ущерба превышает 430 тыс. рублей. Похищение скота происходило постепенно, с февраля по май 2017 года. 54-летний житель села Каракули и 40-летний ранее судимый житель села Юхмачи работали в животноводческом комплексе и имели свободный доступ на его территорию. Они выводили коров с фермы.