Потерявшаяся собака четыре года дожидалась хозяев в Таиланде

В Таиланде собака потерялась на заправке и четыре года ждала своих хозяев. Все эти годы пес бродил вдоль дороги.

Как пишет портал AsiaOne, бездомное и отощавшее животное заметила женщина, которая начала его подкармливать. Она пыталась приютить пса у себя, однако он возвращался к обочине и продолжал ждать своего владельца.

Тайцы решили помочь собаке найти хозяев и распространили ее фотографии в соцсетях. Вскоре одна семья вышла на связь и прислала старое объявление о пропаже.

Позже владелец собаки объяснил, что четыре года назад приехал навестить родных. Пес исчез, когда он заправлял автомобиль. Мужчина предполагает, что собака могла чем-то увлечься и выпрыгнуть из салона.

При этом отмечается, что семья неоднократно прочесывала местные дороги, но так и не смогла найти питомца.

Ранее в Сети появилось видео, на котором бездомная собака в Таиланде притворяется раненой, чтобы привлекать внимание туристов и выпрашивать у них еду.