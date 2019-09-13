В море волнуются раз: как поставить собаку на доску

На пляже Del Mar Dog Beach в Калифорнии прошли ежегодные соревнования по серфингу для собак Surf Dog Surf-A-Thon. В турнире, который Центр животных Хелен Вудворд проводит уже в 14-й раз, приняли участие более 80 спортсменов. В состав жюри вошли профессиональные серферы и эксперты по собачьему серфингу