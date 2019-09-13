В море волнуются раз: как поставить собаку на доску

На пляже Del Mar Dog Beach в Калифорнии прошли ежегодные соревнования по серфингу для собак Surf Dog Surf-A-Thon. В турнире, который Центр животных Хелен Вудворд проводит уже в 14-й раз, приняли участие более 80 спортсменов. В состав жюри вошли профессиональные серферы и эксперты по собачьему серфингу
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Фото: REUTERS/Mike Blake
История конкурса Surf Dog началась в 2005 году, когда Центр животных Хелен Вудворд решил помочь собрать средства для поддержки собак-спасателей
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Фото: REUTERS/Mike Blake
Для тех, кто решил выйти в большой спорт, центр незадолго до соревнований проводит уроки по серфингу. В этом году на подготовительные курсы пришли 170 собак
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Фото: Getty Images/Sarah Morris
Состязания проходили в пяти весовых категориях в одиночном и парном (с хозяином) разрядах. Затем тройки лидеров из каждой категории сражались между собой за титул Top Surf Dog 2019
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Фото: REUTERS/Mike Blake
Каждый заезд длился по 10 минут. Жюри оценивало способность спортсмена удержаться на доске, поймать волну и проехать по ней, а также умение продемонстрировать боевой дух настоящего серфера
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Фото: REUTERS/Mike Blake
В соревнованиях вольным стилем оценивалась креативность участника и его партнера — человека
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Фото: REUTERS/Mike Blake
Спортсменам разрешалось во время заезда при необходимости пользоваться помощью и моральной поддержкой находящегося рядом хозяина
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Фото: REUTERS/Mike Blake
Некоторые спортсмены соревновались в одиночку, кто-то вставал на одну доску со своими лучшими друзьями, кто-то — с близким человеком
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Фото: REUTERS/Mike Blake
Помимо спортивных качеств, участники соревнований пытались завоевать симпатии зрителей и судей эффектными костюмами и необычными трюками
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Фото: REUTERS/Mike Blake
В ожесточенной борьбе одержала абсолютную победу и завоевала титул Top Surf Dog 2019 питбуль Вера, второе место занял золотистый ретривер Турбо, бронзу получила метис родезийского риджбека Жизель
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Фото: Getty Images/Sarah Morris
Центр животных Хелен Вудворд существует на частные пожертвования уже на протяжении 40 лет, устраивая благотворительные мероприятия и помогая животным, попавшим в беду
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